Er missbrauchte seine drei Töchter jahrelang: Horror-Vater kommt in Sicherungsverwahrung

Chemnitz - Sören W. (46) missbrauchte über viele Jahre seine drei Töchter sexuell. Jetzt ist das Gericht in dem Horror-Prozess zu einem Ergebnis gekommen: Der Mann kommt vermutlich nie wieder auf freien Fuß.

Sören W. (46) kassierte eine lange Haftstrafe und anschließende Sicherungsverwahrung. © Haertelpress

Das Urteil der Jugendkammer des Chemnitzer Landgerichts um die Vorsitzende Richterin Annegret Schubert (48) ist eindeutig: Der Wirtschaftsingenieur Sören W. ist schuldig des schweren sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 15 Fällen und des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in zwei Fällen.

"Er wird deswegen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt", so das Landgericht.

Bereits beim Prozessauftakt hatte der fünffache Vater ein Geständnis abgelegt. Auch das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Erzgebirger sich von 2014 bis 2025 an seinen Kindern (heute 16, 13 und sieben Jahre alt) auf ekelhafte Weise verging.

Seit Januar dieses Jahres sitzt der Mann in U-Haft. Zunächst wird der Triebtäter fast ein Jahrzehnt lang seine Freiheitsstrafe absitzen.