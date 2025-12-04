Rotlicht-Prozess: Chefin und ihre Bordell-Bande vor Gericht

Chemnitz - Auftakt zu einem Mammut-Prozess im Rotlichtmilieu: Fünf Angeklagte sollen ein bundesweites Bordell-Netz betrieben und vietnamesische Frauen in die Prostitution gedrängt haben. Am Mittwoch begann vor dem Landgericht der Prozess.

Thi Ly V. (54) gilt als Kopf der Schleuserbande und kommt aus Vietnam. © Haertelpress/Harry Härtel

Laut Anklage sollen sich die fünf "spätestens Anfang 2023 (vermutlich in Pilsen) zu einer Bande zusammengeschlossen" haben. Die Vietnamesin Thi Ly V. (54) sei die Chefin gewesen, der vietnamesische Tscheche Nam K. (27) ihr Stellvertreter.

Gemeinsam mit Gustav H. (55) sollen sie "die Organisation der Prostitutionsausübung, die Versorgung und das Abkassieren der Frauen übernommen haben".

Die deutschen Mitangeklagten Alfons S. (70) und Maximilian S. (76) sollen Wohnungen angemietet und Schein-Anmeldungen organisiert haben.

Die Masche: Vietnamesische Frauen wurden mit der Aussicht auf "einen normalen Job" angeworben, doch am Ende landeten sie in Wohnbordellen in Chemnitz, Hainichen, Plauen, Dresden, Gera, Nürnberg und Bremen.