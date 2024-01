Er schießt bei Festnahme auf Polizisten, Chemnitzer vor Gericht

Chemnitz - Weil er unzufrieden mit seiner Lebenssituation war, rastete der Chemnitzer David W. (32) im Mai 2023 aus: Als die Polizei ihn in seiner Wohnung wegen vier offenen Haftbefehlen einkassieren wollte, griff W. zur Armbrust und schoss auf die Beamten. Am Landgericht startete am heutigen Montag der Prozess.