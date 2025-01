Er sprengte drei Zigarettenautomaten: Crystal-Süchtiger von Gericht verurteilt

Chemnitz - Knaller-Chaoten hatten es in den vergangenen Wochen öfter auf Zigarettenautomaten abgesehen. Welche explosiven Auswirkungen die Sprengung per Pyrotechnik haben kann, wurde am Mittwoch am Landgericht Chemnitz deutlich. Dort musste sich Robert M. (36) verantworten, weil er drei Automaten hochjagte.