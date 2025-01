Wieder Zigarettenautomaten in Chemnitz gesprengt

Chemnitz - Zerstörungswut in Chemnitz !

An der Neefestraße wurde ein Zigarettenautomat gesprengt. © Haertelpress/Harry Härtel

In den vergangenen beiden Tagen wurden in Chemnitz zwei Zigarettenautomaten gesprengt.

Sowohl an der Neefestraße als auch an der Zöllnerstraße wurde jeweils ein Automat durch Unbekannte zerstört.

Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.



Schon am ersten Weihnachtsfeiertag hatten Unbekannte in Chemnitz einen Zigarettenautomaten in die Luft gejagt.