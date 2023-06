Er vergewaltigte, würgte und urinierte auf seine Freundin: Gericht gibt ihm Bewährungsstrafe

Chemnitz - In Chemnitz wurde in dieser Woche ein Vergewaltiger (34) verurteilt!

Murat Ö. (34) wurde wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung am Chemnitzer Amtsgericht verurteilt. © Haertelpress

In dem Prozess ging es darum, herauszufinden, was einvernehmlich war und was nicht: Murat Ö. (34) wurde angeklagt, seine Freundin (22) in ihrer Chemnitzer Wohnung vergewaltigt zu haben. Ö. wurde auf Bewährung verurteilt - doch frei ist er nicht.



Er hat sie vergewaltigt, sie gewürgt und auf sie uriniert: Vor Gericht behauptete der Verurteilte, all das sei auf Wunsch seiner damaligen Freundin geschehen.

Das Chemnitzer Amtsgericht verurteilte den 34-Jährigen wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt.

Kurios: Ö. ist noch immer in Haft. Denn in seiner Zwickauer Wohnung soll er die Geschädigte erneut vergewaltigt haben.