Er war für die Sicherheit zuständig: Mitarbeiter räumt siebenmal Rewe-Tresor leer

Chemnitz - Sein Job war es, Ladendiebe zu überführen, bis Loki G. (24) selber zum Langfinger wurde. Siebenmal klaute der Security-Mitarbeiter Geld aus dem Tresor eines Supermarktes. Dafür musste er sich am Montag vor dem Amtsgericht Chemnitz verantworten .

Loki G. (24) am Montag vor dem Chemnitzer Amtsgericht. © Harry Härtel/Haertelpress

Vor Gericht trat Loki ohne Verteidiger auf und räumte die Anklagepunkte gleich zu Beginn ein: "Ich gebe zu, was ich da gemacht habe", erklärte der Chemnitzer. Insgesamt siebenmal bediente er sich an dem Tresor in der Chemnitzer Rewe-Filiale. Fast jedes Mal ließ er dabei 700 Euro mitgehen - der Stehlschaden insgesamt beläuft sich auf 4960 Euro.

Dabei benötigte Loki kein Brecheisen, oder – wie bei Egon Olsen – ein Stethoskop: "Ich hatte drei- bis viermal mehr hingeguckt, wenn die PIN eingegeben wurde – die PIN selber hatte sechs Ziffern", gab der Langfinger an. Überführt wurde der Ladendetektiv unter anderem dank Kameras.

Geklaut hat er die knapp 5000 Euro angeblich, um seine Schulden abzubezahlen, die sich auf mittlerweile 32.000 Euro belaufen.