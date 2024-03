Prozess am Chemnitzer Amtsgericht zeigt die miesen Tricks der Autoknacker

Chemnitz - Auto-Marder werden immer ausgefuchster! Ein gutes Beispiel lieferte am heutigen Mittwoch ein Prozessauftakt am Chemnitzer Amtsgericht : Eine polnische Bande aus mindestens acht Personen soll 2021 eine Vielzahl von Autos geklaut haben - vor allem im Raum Chemnitz . Ihre Masche: Sie tricksten das Funksystem aus!

Autos an der Brückenstraße: Auch moderne Wagen sind noch leicht zu knacken. © Uwe Meinhold

Interessante Einblicke am Amtsgericht: Michal D. (24) ist angeklagt, als Teil einer Bande in drei Fällen teure Audis geklaut zu haben, um sie in Polen weiterzuverkaufen. Die Diebstähle fanden unter anderem in Glauchau, Bernsdorf und Hohnstein statt.



Laut Anklage machte die Bande sich das "Keyless Go"-System zunutze, mit dem Autos sich bereits in unmittelbarer Nähe des Schlüssels automatisch öffnen.

Die Täter gingen professionell vor: "Nachdem ein Fahrzeug ausgespäht worden war, nahm der Angeklagte unmittelbar vor dem Hauseingang des jeweiligen Wohnhauses des Fahrzeugbesitzers mittels einer Wurfantenne das Signal des Fahrzeugsschlüssels auf und übermittelte dieses mit einem nicht identifizierten System zur Funkstrecken-Verlängerung an das zu entwendende Fahrzeug", so die Staatsanwaltschaft.

Diesen Trick sollen die Täter bei mehreren Audis angewendet und dadurch nach Polen zum Weiterverkauf transportiert haben. Der Schaden geht dabei in die Hunderttausende.