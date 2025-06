Totschläger vom Nischel bekommt neun Jahre Haft

Der Unfall-Theorie widersprach jedoch Richter Janko Ehrlich (52) in der Urteilsbegründung am Freitag deutlich: "Wer mit solch einem Messer kräftig Richtung Kopf eines Anderen sticht und dann auch noch trifft - bis Anschlag in den Schädel rammt -, nimmt die Tötung eines Anderen zumindest billigend in Kauf", so der Jurist. Das Gericht verurteilte den Hausmeister zu neun Jahren Haft.