Kind für 50 Euro zum Sex angeboten? Nun droht jahrelange Haft

Chemnitz - Er galt als enger Freund und Vertrauter, der sich gern um die Kinder seiner Freunde kümmerte, sogar mit ihnen in den Urlaub fuhr. Dabei missbrauchte Christoph S. (44) in einer kleinen Gemeinde in Mittelsachsen über Jahre hinweg die Söhne (heute 14, 11 und 14 Jahre) von drei Familien aufs Schlimmste. Am heutigen Dienstag sahen die Eltern am Chemnitzer Landgericht den Mann wieder, dem sie blind vertraut hatten.