Rentner abgezockt? Pärchen vor Gericht

Chemnitz - Schock-Anrufe bringen vor allem Rentner oftmals um ihr gesamtes Erspartes. Nun wurde zwei mutmaßlichen Betrügern das Handwerk gelegt. Die beiden müssen sich am Mittwoch vor dem Chemnitzer Amtsgericht verantworten.

Das Duo rief bei dem Rentner an und verlangte 180.000 Euro (Symbolfoto). © Bernd Weißbrod/dpa

Was war passiert? Das angeklagte Pärchen (ein Mann und eine Frau) soll sich telefonisch bei einem älteren Herrn gemeldet haben.

Dabei hat sich einer der beiden laut Gericht als ein Arzt des Chemnitzer Klinikums ausgegeben und gesagt, dass der Enkel des Mannes dringend operiert werden müsse. Dafür sei ein Medikament nötig, das 180.000 Euro koste.

Als der Mann nur 30.000 Euro lockermachen konnte, fuhren die Angeklagten zu dem gutgläubigen Rentner und kassierten das Geld.

Der Geschädigte merkte sich jedoch das Autokennzeichen - später wurde die Polizei informiert und das Duo gefasst.