Prozess in Chemnitz: Kranker Vater-Killer traute nicht mal seinem Hund
Chemnitz - Er misshandelte seine Partnerin - anschließend brachte er seinen Adoptivvater (†71) in Großweitzschen um. Das Landgericht Chemnitz entschied deshalb am Freitag in dem Sicherungsverfahren: Pierre Martin M. (46) muss dauerhaft in die Psychiatrie.
Am letzten Prozesstag gab der Gutachter einen Einblick in die Psyche des Angeklagten: Vor ein paar Jahren entwickelte sich bei Pierre eine paranoide Schizophrenie heraus, die ihn alle möglichen Dinge glauben lässt.
So gab er in Befragungen zum Beispiel an, dass seine Eltern durch Doppelgänger ausgetauscht worden seien. Selbst seinem Hund soll der Angeklagte am Ende nicht mehr vertraut haben.
Auf Nachfrage von Staatsanwalt Carsten Schönfeld (37), ob das Verhalten des Angeklagten nur vorgespielt wäre, antwortete der Gutachter: "Dies ist ein erschreckender, aber abwegiger Gedanke."
Dass Pierre ein gefährlicher Mann ist, sieht man auch an seinem Vorstrafenregister: Er saß bereits über sechs Jahre im Gefängnis wegen schwerer räuberischer Erpressung.
Letztlich verurteilte die Kammer um Richter Janko Ehrlich (53) Pierre wegen Totschlags und Körperverletzung zu einer dauerhaften Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.
Zur Tatzeit war er nicht schuldfähig - deshalb kommt er nicht ins Gefängnis. Da bei ihm die seelische Störung spät angefangen habe, sei sie gut therapierbar. Ehrlich sagte jedoch auch: "Für Sie ist es noch ein langer Weg."
