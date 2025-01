Mord an Kardiologe Kleinertz (†69): Ehefrau ab Mittwoch vor Chemnitzer Gericht

Chemnitz - In der kommenden Woche startet am Chemnitzer Landgericht der erste Mordprozess dieses Jahres. Im Fall um den getöteten Kardiologen Klaus Kleinertz (†69) müssen sich drei Angeklagte verantworten - darunter auch Kleinertz' Ehefrau Annegret (60).

Kleinertz' Witwe Annegret (58) gehört zu den Angeklagten im Mordprozess. © Sven Gleisberg

Ab Mittwoch wird den mutmaßlichen Mördern Simone I. (54), Michael C. (64) sowie der Witwe des Arztes vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts der Prozess gemacht. Der Mammut-Prozess erstreckt sich über 18 Verhandlungstage und ist vorerst bis zum 30. April terminiert.

Laut Anklage wird dem Trio zur Last gelegt, den bekannten Chemnitzer Herzspezialisten am 10. März 2024 in dessen Wohnung in Chemnitz getötet zu haben.

Der Mediziner wurde "durch mehrere Messerstiche sowie stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf getötet", so die Staatsanwaltschaft.

Dem Mord soll ein gemeinsamer Tatplan vorausgegangen sein. Die Angeklagten handelten laut Staatsanwaltschaft aus Habgier.