Prozess in Chemnitz: Supermarkt mit Zwille geknackt

Chemnitz/Döbeln - Um an Geld für ihre Drogensucht zu kommen, knackte Patrick R. (35) zusammen mit einem Kumpan einen Einkaufsmarkt in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen). Tatmittel: körperliche Gewalt und eine Zwille. Beim Prozess am Amtsgericht Chemnitz am Donnerstag kam der Angeklagte knapp um den Knast herum.

Patrick R. (35) bekam für die Zwille-Attacke zehn Monate auf Bewährung. © Harry Härtel/Haertelpress

Die Anklage liest sich wie aus einem Film: Patrick R. wollte mit einem Kumpan (27) in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2022 gewaltsam in das Einkaufszentrum Henwi in der Bäckerstraße in Döbeln einsteigen - "mittels einer Zwille und einer Metallkugel", so das Chemnitzer Amtsgericht.



Im Verkaufsraum schlug sein Kumpan Vitrinen ein und klaute Schmuckstücke im Gesamtwert von 5133 Euro. Deswegen ging es am Donnerstag ans Chemnitzer Amtsgericht.

Der Prozess gegen den Mittäter wurde im Sommer eingestellt. Der Vorwurf gegen Patrick: Gemeinschaftlicher Diebstahl und Sachbeschädigung.

Nach einem Rechtsgespräch ließ sich Patrick durch seinen Anwalt zur Sache ein.