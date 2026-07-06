Frau in Chemnitz von Ampel erschlagen: Unfallfahrer verurteilt

Chemnitz - Viktor P. (23) übersah eine "rote" Ampel - und führte so einen Domino-Unfall herbei, der vier Personen verletzte und eine Frau das Leben kostete. Am Montag wurde der Fall am Amtsgericht verhandelt.

Viktor P. (23) kam mit einer Bewährungsstrafe davon. © Harry Härtel/Haertelpress

Viktor P. fuhr am Mittag des 3. Juli 2024 mit einem Mercedes-Kleintransporter im Ortsteil Altchemnitz und bog an der Kreuzung Annaberger Straße/Heinrich-Lorenz-Straße links ab.

Der Ukrainer übersah, dass er "Rot" hatte, kollidierte mit einer Straßenbahn. "Hierdurch wurde der Kleintransporter mitgeschleift und mit der Beifahrerseite gegen den gegenüber der Einmündung der Heinrich-Lorenz-Straße auf der Fußgängerinsel stehenden Ampelmast geschleudert", so die Staatsanwaltschaft.

Der Ampelmast kam zu Fall und stürzte auf die Passantin Evelyn K. (63), die gerade mit einer Arbeitskollegin von der Mittagspause kam. Für Evelyn kam jede Hilfe zu spät - sie starb noch am Unfallort.

"Es tut mir sehr leid", sagte Viktor P. im Prozess. Der in Belgien lebende junge Mann war mit seinem Vater auf dem Weg, um Autoersatzteile zu kaufen.