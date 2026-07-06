Pfleger tötete Rentnerin (†91) im Altenheim: Chemnitzer Oma-Killer muss in die Psychiatrie

Chemnitz - Pflege-Azubi Mouemen A. (23) erdrosselte die Patientin Klara Liane M. (†91) in einem Chemnitzer Pflegeheim. Dafür wird der Libanese nun unbefristet in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Mouemen A. (23) wird dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht. © Harry Härtel/Haertelpress

Das Gericht sah am Ende des Sicherungsverfahrens keinen Zweifel daran, dass der Libanese die Frau getötet hatte. Allerdings ist der Täter nicht schuldfähig.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Mouemen am Mittag des 18. Januar die Rentnerin in ihrem Zimmer mit einem Teil ihres Schlafanzugs erdrosselte.

Stimmen in seinem Kopf hätten den Libanesen dazu gezwungen - er leidet unter Schizophrenie. "Sie hatten sich verfolgt gefühlt und Wahnvorstellungen entwickelt", so Richter Janko Ehrlich (53) in der Urteilsbegründung.

Die seelische Störung entwickelte sich bereits, als der Todes-Pfleger noch im Libanon lebte. Die Schizophrenie entwickelte sich dann auch in Deutschland weiter.