Staatsanwaltschaft sicher: Teilnehmer von Corona-Party prügelten Polizisten in Klinik

Chemnitz - Rund 80 Feierwütige machten im Dezember 2021 Party in einer Bar in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ). Das Problem: Sie verstießen gegen Corona-Auflagen. Als die Polizei anrückte, rasteten einige der Partygänger aus und verfrachteten einen Beamten ins Krankenhaus. Am Montag startete der Prozess gegen vier Tatverdächtige.

Pascal P. (25) verdeckte sein Gesicht. © Haertelpress

Als die Beamten des Polizeireviers Annaberg-Buchholz in der Nacht zum 19. Dezember 2021 hinter der Bar ankamen, machte der Club-Betreiber laut Staatsanwaltschaft klar, dass dort circa 30 geimpfte Personen einen Geburtstag feierten. Tatsächlich machten dort mitten in der Corona-Pandemie mehr als 80 junge Menschen illegal Party.

Es bildeten sich mehrere Gruppen gegen die Polizisten. Aus einem Pulk heraus soll ein Beamter von einem der Angeklagten - Philip L. (26), Pascal P. (25), Paul B. (25) und Paul B. (27) - zu Fall gebracht und von dem Quartett mit Schlägen und Fußtritten malträtiert worden sein.

Die Folge: Nasenbeinprellung, Blutungen und mehr. Anschließend floh der Beamte und musste ins Krankenhaus sowie in psychologische Behandlung.