Urteil gegen Räuberduo in Chemnitz: Einer muss ins Gefängnis
Chemnitz - Der eine kommt in Freiheit, der andere in den Knast: Das Chemnitzer Landgericht verurteilte am Montag Mohammad A. (22) und Issa A. (21) wegen besonders schweren Raubes.
Die beiden jungen Männer hatten im Oktober 2024 in Chemnitz ein Opfer zunächst erpresst, dass sie Fotos von sexuellen Handlungen des Mannes veröffentlichen würden. Danach griffen sie zum Messer und raubten ihn aus.
Dafür kassierte Issa A. eine Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. Sein Partner Mohammad kassierte zweieinhalb Jahre - muss also für längere Zeit ins Gefängnis.
Während der Jüngere die Kosten des Verfahrens trägt, sah die Kammer beim Älteren von einer Zahlung der Gerichtskosten ab.
Titelfoto: Bildmontage: Haertelpress (2)