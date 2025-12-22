Urteil gegen Räuberduo in Chemnitz: Einer muss ins Gefängnis

Chemnitz - Der eine kommt in Freiheit, der andere in den Knast: Das Chemnitzer Landgericht verurteilte am Montag Mohammad A. (22) und Issa A. (21) wegen besonders schweren Raubes.

Mohammad A. (22, l.) muss ins Gefängnis. Issa A. (21) kommt mit Bewährung davon. © Bildmontage: Haertelpress (2)

Die beiden jungen Männer hatten im Oktober 2024 in Chemnitz ein Opfer zunächst erpresst, dass sie Fotos von sexuellen Handlungen des Mannes veröffentlichen würden. Danach griffen sie zum Messer und raubten ihn aus.

Dafür kassierte Issa A. eine Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. Sein Partner Mohammad kassierte zweieinhalb Jahre - muss also für längere Zeit ins Gefängnis.