Vergewaltiger kam über Balkon: Prozess beginnt nächste Woche

Ende 2022 soll hier eine Rentnerin (73) von einem Mann (37) in ihrer Wohnung ausgeraubt und vergewaltigt worden sein.

Ein Libyer (37) soll in der Annenstraße Ende November 2022 bei einer Rentnerin (73) über den Balkon eingestiegen sein und anschließend sein Opfer über mehrere Stunden vergewaltigt haben. Zweimal platzte der Prozessauftakt - in der kommenden Woche soll es so weit sein.



Aufgrund einer schweren Krankheit war Mohamed S. bislang nicht verhandlungsfähig. Im Mai platzte der Verhandlungsbeginn vor dem Chemnitzer Landgericht wegen Vergewaltigung und weiterer Delikte. Ein Neustart scheiterte am vergangenen Freitag - ebenfalls wegen seines Gesundheitszustandes.

Gerichtssprecherin Marika Lang (59) erklärte, was die körperliche Verfassung eines Angeklagten für Auswirkungen auf die Verhandlung haben könnte: "Wenn er auf Dauer verhandlungsunfähig ist, dann kann ein Prozess auch platzen."

So sieht es in diesem Fall jedoch nicht aus. Laut Ärzten soll der Beschuldigte eingeschränkt verhandlungsfähig sein - sodass laut Lang immerhin "fünf Stunden pro Sitzungstag verhandelt werden kann". Das angesetzte Verfahren wurde nun auf nächste Woche Dienstag um 9 Uhr verlegt.