Urteil im Prozess um die "Affenbande": Trio muss in den Knast

Chemnitz - Sie begingen Diebstähle, brachen in Geschäfte ein, überfielen Tankstellen - und klauten zu Ostern 2024 die Bartaffendame "Ruma" (15) aus dem Leipziger Zoo. Am Mittwoch wurde fast auf den Tag genau ein Jahr später das Urteil am Chemnitzer Landgericht gegen die drei Angeklagten gesprochen.