Versicherungs-Betrug im großen Stil: Trio kommt wohl glimpflich davon

Chemnitz - Sie hintergingen Versicherungen im großen Stil: Seit Dienstag müssen sich Hans-Peter W. (65), Velimir L. (60) und Jan-Uwe H. (65) vor dem Chemnitzer Landgericht verantworten. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Dennoch dürfte das Trio glimpflich davonkommen.

Jan-Uwe H. (65, l.) zeigt sich geständig, Hans-Peter W. (65, M.) betrog laut Anklage als Erster die Versicherung und Velimir L. (60) steht ebenfalls wegen Betrug und Urkundenfälschung vor Gericht. © Haertelpress

Laut Staatsanwaltschaft fing es damit an, dass Hans-Peter W. ein ausgestelltes Rezept für Medikamente bei der HanseMerkur-Versicherung einreichte. Hierfür ließ er sich die Versicherungsleistungen auszahlen - jedoch ohne eine Behandlung durchführen zu lassen.

Später wollten auch die beiden Mitangeklagten Velimir L. und Jan-Uwe H. von dieser Masche profitieren - und gingen noch viel weiter: Sie verwendeten die Personalien von anderen Versicherten und erfundenen Hepatitis-C-Erkrankungen um durch entstandene Verträge mit den Versicherungen abzukassieren.

Für die Umsetzung ihres Plans installierten die Angeklagten Briefkästen, die mit den Namen der Versicherten ausgestattet waren, um somit Leistungen von den Versicherungen zu erhalten.

Dafür wurden sogar Mietverträge abgeschlossen - unter anderem in Dessau-Roßlau, Wittenberg und Chemnitz. "Die realen Versicherungsnehmer waren nicht in das Vorgehen eingeweiht", so die Anklage.