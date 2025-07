Weil sie einen jungen Mann in den Kofferraum sperrten: Duo bekommt Haft- und Geldstrafe

Sebastian P. (30) kam mit einer Geldstrafe davon. © Harry Härtel/Haertelpress

Das Motiv für die Tat: Rache! Das Opfer soll anderen Mädchen K.-o.-Tropfen verabreicht haben.

Andy hatte am Tattag im Oktober 2022 bereits viel Alkohol getrunken. In Tschechien angekommen, zwang Sebastian den jungen Mann, sich auszuziehen und in ein nahe gelegenes Feld zu laufen. "Das Ganze nahm kriminelle und recht surreale Züge an", fasst Staatsanwalt Klaus Schlarb (61) den Fall zusammen.

Die beiden Angeklagten haben einiges auf dem Kerbholz: Während Sebastian für Delikte bereits sechsmal zur Kasse gebeten wurde, hat Andy bereits 22 Vorstrafen und sitzt in Haft. Im Februar 2026 wäre er auf freien Fuß gelangt - doch daraus wird erst mal nichts.