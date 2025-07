16.07.2025 17:37 1.684 Duo vor Chemnitzer Gericht: Mann in Kofferraum gesperrt und nackt ausgesetzt

Gedemütigt und ausgesetzt: Duo sperrt Mann in Kofferraum und setzt ihn nackt in Tschechien aus: Prozessauftakt in Chemnitz.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Wie im Film: Um ihm einen Denkzettel zu verpassen, zwangen Andy W. (38) und Sebastian P. (30) einen Bekannten in den Kofferraum seines Autos und setzten ihn daraufhin in Tschechien nackt aus. Beim Prozessauftakt in Chemnitz gaben sich die Angeklagten geständig, das Opfer kam nicht. Alles in Kürze Mann in Kofferraum gesperrt und nackt ausgesetzt

Täter gaben vor Gericht alles zu

Opfer kam wegen Erkrankung nicht

Motiv: Rache für mutmaßliche Vergewaltigung

Weitere Verhandlungstermine geplant Mehr anzeigen Andy W. (38) muss sich unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Nötigung verantworten. © Harry Härtel/Haertelpress Sebastian und Andy planten für den Bekannten eine "Angstfahrt": Vor dem Landgericht Chemnitz sagten beide am Mittwoch aus, dass sie dem Mann eine Abreibung verpassen wollten, weil dieser jungen Mädchen K.-o.-Tropfen verabreicht haben soll. Bei einem Treffen in Olbernhau im Oktober 2022 kam es dann zu dem "Denkzettel". "Während der Fahrt drohte der Angeklagte W., den Geschädigten abzustechen, wenn dieser sein Handy benutzen würde", so die Staatsanwaltschaft bei der Anklageverlesung. Gerichtsprozesse Chemnitz Überfall auf Chemnitzer Juwelier: Prozess startet Ende Juli Gerichtsprozesse Chemnitz Er filmte auf Damentoiletten: Chemnitzer Klo-Spanner erneut vor Gericht In Tschechien angekommen, zwangen sie das Opfer, sich auszuziehen. Das Duo fuhr dann alleine wieder zurück. Vor Gericht gaben die Täter weitestgehend alles zu, hatten jedoch aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum Erinnerungslücken. Zu dem Motiv sagte Andy, dass er selber zwei Freundinnen kenne, die vergewaltigt wurden. Und da hätte sich bei ihm "ein Schalter umgelegt", so der Angeklagte. Auch Sebastian P. (30) steht vor Gericht. © Harry Härtel/Haertelpress Von Olbernhau transportierten die Angeklagten ihr Opfer im Kofferraum nach Tschechien. © Kristian Hahn Auf das Opfer wartete das Gericht am Mittwoch vergeblich: Am Morgen ließ sich der Geschädigte durch ein Attest entschuldigen. Er leide unter anderem an Borderline und Schizophrenie. Auch andere Zeugen erschienen nicht, weil ihre Adresse nicht ermittelt werden konnte. Für die Verhandlung sind noch zwei Fortsetzungstermine geplant.

