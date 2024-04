350.000 Euro aus der Firmenkasse geklaut: Hornbach-Marktleiter vor Gericht

Dresden - "Yippiejaja-yippie-yippie-yeah" - der Slogan klingt da fast wie Hohn. Denn als Christof A. (50) noch Marktleiter bei Hornbach in Dresden-Kaditz war, zeichnete er laut Anklage fingierte Rechnungen ab, überwies so an Bekannte reichlich Geld. Der staatlich geprüfte Handelsassistent erleichterte die Firmenkasse um über 350.000 Euro! Nun ist Prozess am Landgericht.