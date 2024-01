Albtraum nach Stadtfest: Nazi würgt Nicole fast zu Tode

Dresden - Was für ein Albtraum! Als Nicole K. (33) gegen 1.25 Uhr nach dem Stadtfest nach Hause läuft, wird sie erst von einem fremden Mann verfolgt, dann heftig gewürgt. Am Freitag musste sich Jonas K. (22) dafür vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten.

Jonas K. (22) konnte nicht erklären, wieso er die Frau angegriffen hatte. © Steve Schuster

"Ich vermeide es, abends rauszugehen", sagt die Kosmetikerin Nicole K. "Wenn jemand hinter mir läuft, bekomme ich Herzrasen."

Auch auf Partys geht die junge Frau nicht mehr, seit dem 21. August 2023. "Ich war auf dem Weg nach Hause", sagt sie.

"An der Seniorenresidenz bemerkte ich, wie einer hinter mir lief." Kurz darauf sprach Jonas K. sie an, doch die Frau ignorierte ihn.

Der junge Mann, der sich in sozialen Netzwerken als Neonazi präsentiert, zog an ihr vorbei und bog in einen kleinen Weg ab. Doch dort lauerte er ihr auf. "Als ich bei meiner Straße war, merkte ich, dass er wieder hinter mir stand und mich in den Würgegriff nahm", so die Frau.

"Er hat mich so gewürgt, dass ich keine Luft mehr bekommen habe, ich hatte Todesangst." Mehrfach konnte sie sich losreißen, mehrfach griff Jonas K. wieder an, riss ihr am Ende noch büschelweise Haare aus.