An kleinen Mädchen (7, 12) vergangen? Baumaschinist als Triebtäter vor Gericht

Dresden - Die Kinder vertrauten ihm, übernachteten bei seiner Familie, fuhren sogar mit ihm in den Urlaub oder zu Ausflügen. Doch laut Anklage missbrauchte Stefan P. (59) zwei Mädchen (7, 12). Dabei fertigte er von einem Opfer auch noch Pornobilder an. Jetzt ist Prozess gegen den Baumaschinisten am Landgericht Dresden.