An Sixtinischer Madonna festgeklebt: Urteil für Klima-Rebellen gefallen

Dresden - Geldstrafe, weil sie sich an die Sixtinische Madonna klebten! Der Amtsrichter in Dresden verurteilte am Mittag die beiden Klimaaktivisten Maike G. (23) und Jakob B. (30) zu jeweils 600 Euro. Zusätzlich gab es von dem Juristen deutliche Worte für die Aktivisten der "Letzten Generation".