An Tanke abgestellt: Autodieb ließ geklauten Audi mit laufendem Motor zurück

Dresden - Ihn plagte angeblich das schlechte Gewissen. Bartosz S. (30) ließ in Dresden ein gerade geklautes Auto mit laufendem Motor stehen. Vom Amtsrichter gab es für den Kfz-Mechaniker dennoch wegen Diebstahls ein Urteil.

Den Polen Bartosz S. (30) packte das schlechte Gewissen. Er ließ einen geklauten Audi stehen. © Peter Schulze

Im Mai stand nachts plötzlich ein leerer Audi Avant mit laufendem Motor auf dem Gelände der Tankstelle Radeburger Straße.

Schnell war klar: Der Wagen wurde Minuten zuvor in Hellerau geklaut. Ein Zeuge hatte dort beobachtet, wie sich zwei Männer am Audi zu schaffen machten und die Polizei informiert.

Noch während die Ordnungshüter bei dem inzwischen geweckten Besitzer (34) die Anzeige aufnahmen, kam die Meldung, dass das Auto wieder da sei. Und unweit der Tankstelle griff die Polizei Bartosz S. auf, der seither in U-Haft saß. "Ich arbeitete bis vier Monate vor der Tat in Kamenz, wurde aber dort entlassen. Das Geld war knapp", so der geständige Dieb.

In Polen sei er angesprochen worden, für 1500 Euro ein Auto zu "überführen". Er willigte ein, war dabei, als der Audi per Funkwellensignal geknackt wurde, stieg ein und fuhr los.