Frühere Weinprinzessin doch nicht vom Ex angezündet? Freispruch für "Knochenbrecher" Mike!

Zwar rief Mike den Notarzt, wurde die lebensgefährlich verletzte Frau gerettet. Aber 27 Prozent der Haut am Oberkörper sind dauerhaft entstellt. Ihr linker Arm wird in der Bewegung für immer eingeschränkt bleiben.

Die Anklage hatte ihm gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Demnach stritten Mike und Kati, einstige Weinprinzessin und Feuertänzerin, an jenem Abend im Januar 2021 mal wieder. Dabei habe er sie in ihrem Haus mit Bio-Ethanol übergossen und angezündet.

Kati H. (47) wurde durch die Flammen schwer verletzt, lag wochenlang in einer Spezialklinik und ist ein Leben lang von Narben gezeichnet © Steffen Füssel

Am letzten Tag stritten Staatsanwalt, Verteidiger und der Anwalt von Kati H., die als Nebenklägerin auftrat, über drei Stunden in ihren Plädoyers.

Der Staatsanwalt sah die Version des Brandopfers bestätigt, forderte für Mike fünf Jahre und zehn Monate Haft. Demnach war die Tat das dramatische Ende einer toxischen Beziehung. Die ehemalige Weinprinzessin habe sich endgültig trennen wollen. Der Streit an dem Abend eskalierte.

Der Verteidiger dagegen forderte Freispruch für den angeklagten Biker, nannte die Nebenklägerin gar eine "Schwurblerin". Ihre Angaben seien falsch.

So habe Kati zum Beispiel gesagt, sie sei von hinten mit Ethanol übergossen worden. Die Flüssigkeit sei ihr dabei auch übers Gesicht und in den Mund gelaufen. "Wenn dem so gewesen wäre, wären dort auch massive Verletzungen aufgetreten", so der Anwalt.

Aber genau das dokumentierten die Ärzte eben nicht. Katis Anwalt wiederum führt ins Feld, dass Mike bei Bekannten den Spitznamen "Knochenbrecher" hatte. "Er war nicht der nette Mann von nebenan", so der Jurist, der neben einer Haftstrafe auch "mindestens" 30.000 Euro Schmerzensgeld forderte.