Angeblich brauchte er sie als "Vorlage": Sexpuppe bringt Maler in den Knast

Dresden - Diesmal muss er in Haft! Lars P. (41) wurde vom Amtsrichter in Dresden zu zehn Monaten Knast verurteilt. Zum wiederholten Mal hatte sich der Maler Sexpuppen mit kindlichem Aussehen zugelegt. Seine Erklärungen wies der Jurist als Schutzbehauptungen zurück.

Lars P. (41) wurde vom Amtsrichter verurteilt. © Simone Lauritz

Lars war aufgeflogen, nachdem er bei Facebook ein Foto eingestellt hatte. Darauf posierte er mit einer (angezogenen) Sexpuppe, die ein zehnjähriges Mädchen darstellt.

Die Ermittler waren alarmiert, denn der Maler stand unter Bewährung, weil er wegen des Besitzes solcher Sexpuppen verurteilt worden war. Wieder rückten die Fahnder zur Hausdurchsuchung an, fanden zwei dieser Puppen.

Lars erklärte im Prozess: "Ich stelle Comics her. Dazu benötige ich die Puppen." Er habe extra "welche ohne Öffnungen bestellt", allerdings habe der Versand falsch geliefert. Den Schriftverkehr dazu habe er leider gelöscht.