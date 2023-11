Angetrunken vor Polizei geflohen: Warum der Anwalt des Fahrers sein Mandat niederlegt

Dresden - Hier kollidierte so einiges: Am 22. Januar krachte Friseur Daniel R. (50) mit dem Mercedes von Claudia N. (56) gegen eine Hauswand an der Tharandter Straße. Am Montag nun musste er sich vor Gericht verantworten, weil er sich zuvor angetrunken eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben soll. Doch der Prozess platzte.