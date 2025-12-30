Anklage: Dreiste Pflegekraft soll Demenzkranke bestohlen haben

Dresden - Ein ehemaliger Mitarbeiter (38) eines Pflegeheims soll Senioren auf dreiste Weise bestohlen haben.

Der Beschuldigte soll sich an den Wertgegenständen von Pflegeheimbewohnern im Landkreis Meißen bedient haben. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Gegen den 38-Jährigen wurde wegen des Verdachts des Diebstahls in drei Fällen Anklage erhoben, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mitteilte.

Dem deutschen Staatsbürger wird dabei vorgeworfen, zwischen September und November 2024 Geld und Wertgegenstände aus den Wohnungen von teils dementen Heimbewohnern gestohlen zu haben.

Den Pflegebedürftigen soll der Angeklagte etwa rund 1000 Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von rund 300 Euro abgenommen haben.

Der Beschuldigte selbst hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Er ist bereits vorbestraft und stand im Zeitraum der Diebstähle unter Bewährung.