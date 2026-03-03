Lutz Bachmann wieder vor Gericht: Pegida-Gründer hilft jetzt anderen beim Auswandern

Dresden - Er flog eigens aus seiner Wahlheimat Teneriffa ein. Pegida-Gründer Lutz Bachmann (53) hatte am Montag einen Termin am Landgericht Dresden . Der gelernte Koch kämpfte um ein mildes Urteil. Mit Erfolg: Er bekam vier Monate "Rabatt".

Lutz Bachmann (53) grüßte freundlich von der Anklagebank im Landgericht. © Steffen Füssel

Die Taten liegen Jahre zurück, wurden schon beim Amtsrichter verhandelt. Der hatte Bachmann 2024 wegen Beihilfe zur Volksverhetzung und Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen zu 17 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Demnach hatte er seinen Telegram-Kanal anderen überlassen, die dort in seinem Namen pöbelten. "Ich bin unschuldig", sagte der Wahl-Spanier im Landgericht. "Ich hatte das damals schon erklärt."

"Bei der Trennung im Verein und den Streitigkeiten gab ich den Account ab. Ich habe keinen Zugriff mehr. Ich kann nichts tun, ihn auch nicht löschen."

Namen der jetzigen Accountinhaber verschwieg er. "Das kann ich nicht", so der Dresdner. "Ich verstehe Ihre Zwickmühle, keine Namen zu nennen", erklärte der Richter.