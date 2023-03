Freier soll Liebesdame brutal vergewaltigt haben

Soltan Ali B. (31) muss sich wegen schwerer Vergewaltigung vor dem Landgericht verantworten. © Peter Schulze

Selber machte der Afghane dann allerdings nur widersprüchliche Angaben und jammerte besonders über sein eigenes Leid.



Selbst vor dem Richter verdeckte er sein Gesicht: "Ich schäme mich", sagte Soltan. "Ich schäme mich, dass ich so etwas gemacht haben soll. Ich habe schlaflose Nächte!"

Schlimmer dürfte es seinen Opfern gehen: Gegen 8 Uhr legte er am 28. August am Albertplatz seinen Arm um eine Schülerin, begrabschte sie. Zeugen griffen ein, nachdem das Mädchen zitternd und weinend immer wieder "Nein!" rief.

Soltan legte über seinen Verteidiger ein Geständnis ab, wollte sich aber an keine Details erinnern. Die Zeugin, die am Morgen eingriff, sah ihn abends wieder, wie er Frauen am Albertplatz belästigte.

Noch schlimmer traf es die Sexarbeiterin Jenny: Am 4. Oktober 2022 schlug Soltan kurz nach Mitternacht in einem Friedrichstädter Bordell auf. Dort zeigte er Jenny Bargeld, forderte Sex. Doch die Damen hatten bereits Feierabend und wollten nicht mehr.