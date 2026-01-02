Anklage gegen Angreifer aus Linie 7 erhoben: Jetzt kommt raus, wen John Rudat beschützt hat

Dresden - Erst ließ man sie laufen, nun landen sie vorm Landgericht: Ismail Alhaj H. und Majd A. (beide 21) werden nun endlich angeklagt. Die beiden Syrer sollen für den Angriff auf John Rudat (21), den Helden der Linie 7 , verantwortlich sein. Wie TAG24 herausfand, beschützte John nicht einfach irgendwen.

In einer Straßenbahn der Linie 7 kam es im August zu einem erschreckenden Angriff. Nun steht die Anklage gegen zwei Syrer (beide 21). © xcitepress/florian varga

Johns Akt der Zivilcourage war weltweit wohl die größte Dresdner Nachricht 2025: Ende August war er mit zwei Freunden auf dem Weg in eine Disko, als er am Albertplatz in die "7" stieg.

"In der Bahn hat der Typ das Mädchen belästigt, angefasst, sie lautstark angemacht", erzählte er TAG24 tagsdrauf beim Krankenbesuch. Der ausgebildete Rettungssanitäter ging dazwischen, prügelte sich mit Majd in der Bahn.

Plötzlich, so John, stand er neben Ismail - und der zog ihm ein Messer dreimal durchs Gesicht. Seine Nase wurde dabei beinahe abgetrennt, ein paar Milimeter tiefer und John hätte ein Auge verloren.

Völlig irre: Offenbar beschützte John ausgerechnet Majds Freundin vor ihrem rabiaten Freund.