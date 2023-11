Antanz-Überfall in der Neustadt: Ist dieser Koch ein fieser Handy-Räuber?

Dresden - Wissem A. (29) soll es am Tag vor Heiligabend 2022 in der Dresdner Neustadt auf Geldbörse und Samsung Galaxy von Jens T. (43) abgesehen haben. Zur Flucht habe der mutmaßliche Täter Reizgas versprüht, sein Opfer damit massiv verletzt. Jetzt ist Prozess gegen den tunesisch-algerischen Koch am Amtsgericht.