Sie klauten Werkzeug im Wert von 350.000 Euro: Baustellen-Bande vor Gericht

Dresden - Da staunten sogar die Fahnder. Als sie zwei rumänische Transporter bei Bad Gottleuba stoppten, waren die randvoll mit Diebesgut. "Logistisches Wunder", nannte das der Chefermittler (32). Gegen die mutmaßlichen drei Diebe hat nun der Prozess am Landgericht Dresden begonnen.

Laut Auswertung der Handys telefonierten die Insassen aller drei Fahrzeuge in jener Nacht miteinander. Weshalb die Audi-Insassen laut Anklage zur mutmaßlichen Bande gehören.

Während ein Fahrer zu Fuß unerkannt fliehen konnte, wurde Tatanel S. am Steuer des zweiten Sprinters festgesetzt. Und plötzlich tauchte am Kontrollort ein Audi auf. Darin saßen Samir A. und Redivan R.

Nachts verschwanden Boxen voller Schrott, Werkzeuge, Reifen. Allein aus einer Firma in Itzehoe wurden Pneus im Wert von 100.000 Euro gestohlen.

Laut Anklage klauten Tatanel S. (26), Redivan R. (46) und Samir A. (37) mit anderen zwischen März und September in und um Hamburg aus Heizungsfirmen, Werkstätten und Reifendiensten.

Die mutmaßliche Bande klaute laut Anklage auch Kupferkabel. (Symbolbild) © imago/photothek

Gut 200 Teile fanden die Fahnder in den Fahrzeugen. "Kettensägen, Autoreifen, Akkuschrauber, Trennschleifer, Kabel, Lampen", zählte ein Fahnder auf.

Bisher konnte die Beute mehr als zehn Einbrüchen rund um Hamburg zugeordnet werden. Gesamtschaden: 350.000 Euro! Und die Ermittlungen laufen noch.

Die Angeklagten schweigen. Laut Verteidiger aber fuhr Redivan R. den Audi in jener Nacht nur für einen Freund in eine Werkstatt. Und DNA-Spuren von Samir A. und Tatanel S. finden sich am Diebesgut spärlich bis gar nicht.

Das Urteil folgt.