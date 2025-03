Beißer geht mit Messer auf Wachmann los: Urteil gefallen

Sani A. (31) wurde von vier Spezialkräften der Justiz und in Hand- und Fußfesseln in den Saal gebracht. © Simone Lauritz

"Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt dort bin", so Sani über seinen derzeitigen Aufenthalt hinter Gittern. "Es war doch nur eine Flasche Alkohol."

Nicht ganz: Im Jahr 2022 war der Vorbestrafte beim Klauen einer Flasche erwischt worden. Weil er gerade acht Wochen vorher entlassen worden war, schickte ihn der Haftrichter zurück in den Knast.

Vor Wut biss Sani noch im Gericht einem Polizisten in die Rippen! Dafür kassierte er drei Jahre und acht Monate Haft.

Doch in der Haft beruhigte er sich nicht. Zwei Wochen nach dem Beißer-Urteil verletzte sich Sani am Oberkörper, blutete, sollte zum Arzt gebracht werden. "Ich wollte nicht. Aber die kamen einfach in meinen Raum", so der Libyer, der sich mit gleich fünf Justizbediensteten anlegte, die ihm nur helfen wollten.