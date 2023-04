Bengalos und Steine geworfen: Knast für Dynamo-Randalierer!

Wegen erneuter Randale und Gewalt saß ein Anhänger von Dynamo Dresden erneut auf der Anklagebank. Diesmal zeigte die Justiz wenig Nachsicht.

Von Steffi Suhr

Dresden - Fußball lebt neben Sport von Gemeinschaft und Fankultur. Auch Robert S. (24) ist Dynamo-Anhänger, der sich seit Jahren in Fanprojekten engagiert und dafür viel Lob kassiert. Doch der Kaufmann für Büromanagement hat auch eine andere Seite: Er randaliert so heftig am Rand von Spielen, dass er (mal wieder) vorm Amtsrichter in Dresden auf der Anklagebank saß.

Völlig vermummt wurde Robert S. (24) in den Saal gebracht, der für einen Prozess zur Hochsicherheitszone erklärt wurde. © Peter Schulze So beteiligte sich Robert bei der stundenlangen Aufstiegsrandale im Mai 2021 im Großen Garten. Dabei warf er 36 Gegenstände (brennende Bengalos, Steine, Flasche, Äste) Richtung Polizei. Mehr noch: Als im Oktober 2022 ein Sonderzug zum Dynamo-Spiel nach Bayreuth fuhr und in Hof stoppte, griff Robert dort zwei Polizisten an. Einen Beamten bepöbelte er massiv, gegen den anderen wollte er treten, was zum Glück misslang. Robert gestand im Prozess alle Vorwürfe und erklärte sich. So habe er seinerzeit den Aufstieg feiern wollen. Es sei ein "heiteres Tohuwabohu" gewesen. Gerichtsprozesse Dresden Crystal im Flixbus geschmuggelt: Kriminelle Geschenke bringen Weihnachtsgast in den Knast "Ich reihte mich ein und agierte sofort der Polizei entgegen."

Um den Prozess gegen den Hooligan abzusichern, waren rund ums Gericht zahlreiche Mannschaftswagen der Polizei aufgefahren. © Peter Schulze

Diesmal hat die Justiz kein Nachsehen!