Betrunken über die "Pillnitzer" gerauscht: Bauunternehmerin hat Führerschein zurück

Bettina D. (58) verließ erleichtert das Gericht. Sie hat ihren Führerschein wieder. © Peter Schulze

Im Gegenteil: Nach einer Trunkenheitsfahrt verlor die Bauingenieurin ihren Führerschein. Am gestrigen Dienstag kämpfte sie nun vor Gericht um ihre Fahrerlaubnis.



"Ich war an dem Samstagabend bei einer Freundin. Ich wollte mit ihr über die Probleme meiner Firma sprechen. Wir tranken Wein. Eigentlich wollte ich auch bei meiner Freundin übernachten", berichtete Bettina D. vom 11. März der Richterin.

Weil sich die Frauen in Rage redeten, gab die Geschäftsfrau ihre Pläne auf. Statt zu bleiben, schnappte sie sich ihre Autoschlüssel und düste mit ihrem BMW X5 auf der Pillnitzer Landstraße heimwärts. In einer Linkskurve flog ihr dann das Handy vom Beifahrersitz in den Fußraum des Wagens.