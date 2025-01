Beute im Wert von 47.000 Euro: Brutale Bande überfällt Mann in seinem Haus

Dresden - Sie kamen als Handwerker verkleidet! Kevin G. (26) überfiel mit seinen Kumpels Artur B. (22) und Daniel S. (20) einen Mann (50) in seinem Haus in Lommatzsch - am helllichten Tag. Die Täter raubten Schmuck im Wert von 47.000 Euro. Jetzt ist Prozess am Landgericht Dresden.