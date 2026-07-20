Blitz-Urteil in Dresden: Richter verdonnert Galeria-Dieb zu dieser Strafe

Dresden - Justiz macht kurzen Prozess! In einem beschleunigten Verfahren hat ein Amtsrichter in Dresden einen Ladendieb (31) verurteilt.

Ein 31-Jähriger hat nach einem Diebstahl im Galeria-Kaufhaus ein schnelles Urteil kassiert. (Archivbild) © Eric Münch

Dem Mann war zur Last gelegt worden, am vergangenen Donnerstag im Galeria an der Prager Straße sowohl Süßwaren als auch Wasser im Gesamtwert von 30 Euro geklaut zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

"Bei der Tatausführung hatte der Beschuldigte ein Cuttermesser und eine Schere in seinem Rucksack griffbereit mitgeführt", heißt es.

Er sei durch einen Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen worden.

Im Verfahren zeigte sich der Tscheche geständig, so die Schilderung der Staatsanwaltschaft.