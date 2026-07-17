17.07.2026 15:00 Kritik nach Verurteilung von Zschäpe-Freundin: NSU-Unterstützerin Susann E. muss nicht hinter Gitter

Im Prozess gegen Susann E. ist das Urteil gesprochen. Weil sie der NSU-Terroristin Zschäpe aushalf, wurde sie verurteilt. Das Urteil wird kritisiert.

Von Eric Hofmann

Dresden - Kein Knast, keine Auflagen für Terrorunterstützung: Unter Unverständnis Überlebender verurteilte das Dresdner Oberlandesgericht Beate Zschäpes (51) beste Freundin Susann E. (45) zwar wegen Unterstützung des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) und Beihilfe zu einem Banküberfall zu zwei Jahren Haft, allerdings nur auf Bewährung. Auch die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer des NSU sieht das Urteil kritisch.

Susann E. (45) hat nach Ansicht des Oberlandesgerichts den NSU unterstützt. Sie erhielt eine zweijährige Bewährungsstrafe. (Archivfoto) © TAG24 Schuldig in drei Fällen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, in einem Fall in Tateinheit mit Beihilfe zur schweren räuberischen Erpressung. Der Senat hatte keine Zweifel daran, dass Susann E. den NSU unterstützt hat. Zwar habe sie das Trio erst 2008, also nach dem letzten Mord der Terroristen, persönlich kennengelernt. Allerdings habe es für sie keinen Hinweis gegeben, dass die Serie beendet war. "Die Angeklagte musste davon ausgehen, dass das Trio nicht nur Raubüberfälle, sondern terroristische Straftaten begeht", sagt die Richterin Simone Herberger (64). Gerichtsprozesse Dresden 36.000 Euro Schaden! Böller-Chaoten ließen es zu heftig krachen So hätten das Waffenarsenal und Verhalten des Trios gar keine andere Erklärung möglich gemacht. Außerdem bestand zum wissenden Ehemann André E. (46) und zu Zschäpe gleich zweifach ein sehr intimes Verhältnis.

Serkan Yildirim (46) wurde bei einem NSU-Anschlag 1999 schwer verletzt. Für das Urteil hat er kein Verständnis. © Screenshot/Eric Hofmann

Fällt die Strafe für Susann E. zu milde aus?