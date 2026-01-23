Blutige Clan-Keilerei auf der Prager Straße in Dresden: Vier Brüder angeklagt

Dresden - Sie prügelten sich mitten in der Fußgängerzone. An einem ganz normalen Nachmittag gingen die Männer zweier syrischer Familien aufeinander los. Ein Clan sitzt nun auf der Anklagebank im Landgericht Dresden wegen versuchten Totschlags. Die vier Brüder hatten Vater und Sohn des anderen Clans massiv verletzt.

Die Keilerei unter den Clans sorgte für ein Großaufgebot an Polizei und Rettern . © Roland Halkasch

Die Fehde scheint schon länger zu existieren. Es gab bereits wechselseitige Strafverfahren, seither ist Vater Mustafa H. (46) auf die Brüder Nabel (29), Aead (35), Gamil (23) und Emad L. (43) nicht gut zu sprechen.

An jenem Julinachmittag 2024 war er mit seinem Junior Mohamad (20) unterwegs. Im Straßencafé an der Prager Straße trafen die Clans aufeinander.

Ein Wort gab das andere, dann zogen Mustafa und Mohamad je einen "flexiblen Metallschlauch", an dem eine größere Schraube fixiert war, und schlugen auf die vier Brüder ein.

Die wehrten sich. Es gab eine wüste Keilerei - letztlich hatten die vier Brüder mindestens einen Metallschlauch erbeutet und schlugen ihrerseits damit zu. Der Spuk war erst vorbei, als die Polizei kam.