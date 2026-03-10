Staatsanwalt sicher: Kinderschänder hält sich Hund als Waffe

Dresden - Er saß schon in Haft wegen schwerer Taten. Nun droht Dirk K. (42) gar die Sicherungsverwahrung. Gegen den Trockenbauer läuft derzeit erneut ein Prozess, diesmal am Landgericht Dresden . Er hetzte laut Anklage unter anderem seinen Rottweiler auf Menschen!

Einen Rottweiler soll Dirk als "Waffe" eingesetzt haben. (Symbolfoto) © Zoonar.com/Judith Kiener

In nur einem Monat zählte die Polizei drei Vorfälle mit dem großen Hund in Riesa. So soll Dirk an einer Tankstelle Zoff mit einem Mann gehabt haben. "Vom Angeklagten aufgestachelt", sprang das Tier am Opfer hoch, biss ihm in die Hüfte.

An einem anderen Tag stritt Dirk mit zwei Männern. Prompt verbiss sich der aggressiv gemachte Vierbeiner in der Sporttasche eines Opfers.

Am dritten Tag lief der Hund ohne Leine durch Riesa, fiel dabei einen siebenjährigen Jungen an! Das Tier biss dem Kind in den Handschuh der rechten Hand. Es erlitt Rötungen, Schmerzen und einen Schock.

Als der Kindsvater forderte, den Hund wieder an die Leine zu nehmen, pöbelte und drohte Dirk stattdessen.