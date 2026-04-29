Clan-Krieg auf der Prager Straße: Vier Brüder müssen alle in den Knast

Dresden - Blutiger Clan-Krieg in der City! Vier syrische Brüder gingen mitten in Dresden auf Vater und Sohn einer anderen Familie los, verletzten beide schwer, einen davon sogar lebensgefährlich.

Die Keilerei unter den Clans sorgte für ein Großaufgebot an Polizei und Rettern. © Roland Halkasch

Nun schickte das Landgericht Dresden die Angreifer für Jahre hinter Gitter und verurteilte die rabiaten Geschwister wegen versuchten Totschlages. Dazu gab es klare Worte vom Richter für die Täter.

Laut Gericht feierten die Brüder Nabel L. (30), Aead L. (35), Gamil L. (24) und Emad L. (43) im Juli 2024 im Außenbereich eines Cafes an der Prager Straße, dass Nabel gut 14 Tage vorher aus der Haft entlassen worden war.

Er hatte drei Jahre für ein Urteil aus Bayern gesessen. Im Cafe waren auch Mustafa H. und sein Sohn Mohamad (20). "Der Vater beschwerte sich, dass es die Brüder so laut waren", so der Chef-Richter Herbert Pröls. Dann gab ein Wort das andere, Beleidigungen flogen, keiner gab nach.

"Aus dieser Lappalie entwickelte sich eine Gewaltorgie von über vier Minuten", so der Richter. "Die Motivation war: Hier geht keiner von uns als Verlierer vom Platz."

Mustafa und Mohamad hatten einen alten und einen gerade gekauften, neuen Sanitärschlauch bei sich. Im Laufe des Gerangels wurden ihnen diese Schläuche entrissen.

"Zwar gehen die Schilderungen auseinander, aber dank des Videomaterials, weil Passanten die Szenen filmten, ist die Auseinandersetzung eindeutig zu sehen", so Pröls. Demnach umzingelten die Brüder Mustafa, schlugen ihn zu Boden, traten und prügelten. Auch der Sohn wurde attackiert. Dabei kamen die "Metallschläuche" zum Einsatz. "Allein die Akustik geht einen durch Mark und Bein", so der Richter.