Immer noch keine Ruhe im Fall Emma (†21): Vater erhebt schwere Vorwürfe gegen Justiz

Dresden - Knapp ein Jahr ist es her, dass für Patrick Drebenstedt die Welt aus den Fugen geriet. Seine Tochter Emma (†21) wurde im Mai 2025 nach einer Techno-Party in der Laußnitzer Heide gewaltsam aus dem Leben gerissen. Noch heute befindet er sich im Clinch mit der Justiz .

Vorm Landgericht Dresden hatten mehrere Menschen Blumen und Kerzen in Gedenken an die verstorbene Emma (†21) niedergelegt. Vater Patrick Drebenstedt kann noch immer nicht trauern. (Archivbild) © Fotomontage: Ove Landgraf, Screenshot: instagram.com/patrick_dre_

Auf seinem Instagram-Profil schreibt Drebenstedt unter einem Bild seiner geliebten Tochter: "Viele denken vielleicht: Urteil gesprochen, jetzt kehrt irgendwann Ruhe ein. Pustekuchen." Anschließend schildert er den Konflikt, in den er am vergangenen Montag geraten ist.

Demnach habe ihm ein leitender Beamter gesagt, dass sich einige Körperteile von Emma, darunter ihre Schädeldecke und Rippen, noch immer in der Obhut der Gerichtsmedizin befinden. "Weil sie für den Prozess gebraucht wurden", so der trauernde Vater.

Für Drebenstedt ist es nicht allein die Tatsache, dass seine Tochter noch immer nicht vollständig ruhen kann, die ihn so wütend macht, sondern vielmehr die fehlende Kommunikation der Gerichtsmedizin.

"Das ist nicht 'unglücklich gelaufen'. Das ist respektlos, kalt und entmenschlichend. Wir sind nicht irgendeine Aktennummer. Das ist unsere Tochter", schreibt er fassungslos.