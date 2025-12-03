Brüderchen und Schwesterchen als Schlägerbande angeklagt

Dresden - Safety first! Sicherheit geht vor. Auch im Landgericht Dresden . Dort hocken derzeit die Geschwister Maik (43) und Cathrin B. (39) wegen besonders schweren Raubes auf der Anklagebank.

Landschaftsbauer Maik (43) soll zugeschlagen haben. © Simone Lauritz

Eigentlich müsste da auch die Freundin von Maik sitzen. Aber aus Sicherheitsgründen wird gegen sie gesondert verhandelt!

Cathrin lieh laut Anklage ihrem Kumpel Marc (42) ihr Mountainbike. "Aber es wurde mir aus dem Keller geklaut", so Marc. Als er das Cathrin beichtete, kreuzte die samt Bruder und Anhang bei Marc auf. "Ich sollte es wiederbeschaffen. Das habe ich gemacht."

Doch noch vor der Rückgabe rückte der Trupp abends erneut in seiner Gorbitzer Wohnung an.

Diesmal, so die Anklage, schlugen und traten Maik und seine Freundin zu, rissen Feuerzeuge, Schlüssel und 20 Euro an sich. Dann forderten die Räuber ihn auf, "irgendwo 500 Euro aufzutreiben".

Einem Passanten fiel der lädierte Mann auf. Die alarmierte Polizei brachte Marc mit gebrochener Nase und abgebrochenem Zahn ins Krankenhaus. "Danach habe ich das Rad zurückgebracht. Und dabei erfahren, dass es gar nicht Cathrins war, sondern geklaut." Immerhin habe die Tischlerin ihn aber nicht geschlagen.

Die Geschwister schweigen zu den Vorwürfen.