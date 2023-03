Busen-Attacke auf Schloss Albrechtsberg: Brunnen-Monteur muss blechen

Eberhard G. (78) zog am Amtsgericht den Kürzeren und zahlt nun Strafe. © Peter Schulze

"Das war doch keine sexuelle Handlung", wiegelte Eberhard, der gegen ein verhangenes Strafgeld von 1200 Euro kämpfte, ab.

"Ich sollte damals an der Wasseranlage was reparieren. Ich habe mich so gefreut, dass die Fontäne wieder ging. Das war so ein schöner Strahl. Da umarmte ich die Frau vor lauter Glück."

Der Richter sah das mit Blick auf den Vorwurf gänzlich anders: "Hören Sie mal", schimpfte er. "Sie haben der Frau nicht die Hand geschüttelt!"

Ganz im Gegenteil: Unvermittelt habe Eberhard ihr am Shirt gezogen, um ihr in den Ausschnitt zu schauen. Wenig später habe er sie umarmt, an sich gezogen und ungefragt mehrfach auf die Wange geküsst.

Mindestens ein Kollege der Frau hatte das gesehen und zu Protokoll gegeben.