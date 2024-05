Prozess gegen Hooligan-Truppe "Starke Jugend" gestartet: "Vorherrschaft" des FC Erzgebirge Aue war ihr Ziel

Paul H. (18, l.), Pascal Marvin P. (23, M.) und Paul B. (23) auf dem Weg ins Gericht. © Bildmontage: Peter Schulze

Oft in Überzahl griffen die Schläger ihre Opfer an. So im Mai 2022 drei Fans von Werder Bremen in Aue, als die ein Pub verließen. In Würzburg stürmten die "Erzgebirgs-Fans" aus einem Transporter, als ein vermeintlicher Würzburg-Fan an der Ampel stehend entdeckt wurde.



In Schneeberg "kontrollierte" die Truppe, vermummt und mit Quarzhandschuhen, drei Jungs, die sie als Feind von Aue ausgemacht hatten. Nach der "Kontrolle der Personalien" durften die Opfer weiterziehen. Dafür wurden in einem Lehrlingswohnheim in Schneeberg Dynamo-Fans vermutet und immer wieder angegriffen und beschimpft.

In Zwickau wurden vermeintliche Fans mit dem Schlachtruf "Schnappt sie euch" verdroschen, einer davon sogar mit einem Klappstuhl. Sämtliche Opfer wurden dabei zum Teil erheblich verletzt, erlitten Nasenbeinbrüche, verloren Zähne, kamen ins Krankenhaus.

Vor einem Jahr dann rückten über 100 Polizisten in Aue und Umgebung zu Razzien aus, drei Beschuldigte kamen sogar in U-Haft. Hinter Gitter sitzen derzeit Paul B. und Pascal Marvin P. immer noch.

Die Staatsschutzkammer hat nun 37 Verhandlungstage geplant, um eventuell im November Urteile fällen zu können. Bislang äußerten sich einige Angeklagte nur im Ermittlungsverfahren zu den Vorwürfen. Nun will die Kammer Zeugen hören. Der Prozess wird fortgesetzt.